DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,5742 ₺

EURO

17,9692 ₺

ALTIN

964,86 ₺

BİST

2.501,96 ₺

Dünya onu konuşuyor; alevlerden sağ çıktı

İspanya'nın Zamora eyaletinde kasabasını orman yangınlarından korumaya çalışan kişi alevlerden kurtulmayı başardı.

2022-07-19 22:06:07

Son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da 18 Temmuz'da bir adamın kasabasını orman yangınlarından korumaya çalışırken alevlere karşı verdiği mücadelenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

FYC4yGcXgAg9UI5

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan adamın alevlerden kurtulmayı başardığı ve hava yoluyla bir hastaneye kaldırdığı bildirildi. Ülkede, 13 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar alan yandı. Yılbaşından bu yana ise 140 bin hektar alanın yangınlardan harap olduğu kaydedildi.

​​​​​​​Ülkede, yangınlar nedeniyle son 15 yılın en kötü yazının yaşandığı ve halihazırda devam eden 30 yangından 20'sinin halen kontrol altına alınamadığı belirtiliyor. AA

MSB paylaştı; 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı; 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den SİHA videosu paylaşımı

MSB'den SİHA videosu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, envanterde yer alan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına ait görüntülerin bulunduğu bir video klip paylaştı.
Nouman Ali Khan'ın evlilikle ilgili ilham veren konuşması

Nouman Ali Khan'ın evlilikle ilgili ilham veren konuşması

İslami konuşmacı Nouman Ali Khan, evlilikte aranması gereken kriter ile ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Emlak dünyasında neler oluyor?

Emlak dünyasında neler oluyor?

İnşaat Mühendisi ve Gayrimenkul yatırım portföy danışmanı Yasin Bayraktar, 2022 yılının ikinci yarısında gayrimenkul piyasasındaki beklentileri Timetürk okurları için değerlendirdi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş