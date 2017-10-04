04.10.2017 21:17:01

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanırken çocuklar hayvan dostlarıyla keyifli vakit geçirdi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Yuva bizden Dostluk Sizden" programında ünlülerin tasarlayıp çizdiği engellilerin de yaptığı 15 kedi ve köpek evi Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nden kedi ve köpek sahiplenen hayvan severlere teslim edildi.

Her yıl ortalama 400 hayvanı sahiplendiren Bağcılar Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öyle zannediyorum ki hayvanlar özellikle bir gün hatırlansın diye koyulmamıştır. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bugüne dikkat çekmek adına ve yıl boyu yapılan çalışmaların örnek olması adına etkinliklerin yapılması için tahsis edildiğine inanıyorum. Bizler hoşgörüyü sevgiyi inancından ve kültüründen alan milletin evlatlarıyız. Bizim neslimiz ecdadımız uçan kuşlara vakıflar kurmuş bir medeniyet." diye konuştu.

Daha sonra aralarında Hülya Koçyiğit, Ece Uslu, Murat Ünalmış, Ufuk Özkan ve Nükhet Duru'nun da bulunduğu ünlülerin tasarladığı ve Engelliler Sarayı kursiyerlerinin yaptığı kedi ve köpek evleri Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nden kedi ve köpek sahiplenen hayvan severlere teslim edildi.

Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, ilçedeki hayvanseverler ile ilkokul ve anaokul öğrencilerin katılımıyla minikler, hem hayvan sevgilerini pekiştirdi. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün etkinliğinde okullara "Kedi Evleri" armağan edildi.

Kartal Belediyesi ise 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde çocuklara geri dönüşüm ve sokak hayvanları için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sunumun ardından öğrencilere dostu ürünler hediye edilerken, öğrencilerin yaptığı kuş yuvaları da yetkililere teslim edildi.

Avcılar Belediyesi ise okul öncesi eğitimi verilen çocuklara hayvan sevgisini öğretmek için onları hayvan dostlarıyla bir araya getirdi.

Çocuklar, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, onları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklara üzerinde hayvan figürleri bulunan balonlar armağan edilirken, sokak hayvanlarına ve doğada bizimle birlikte yaşayan canlılara nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.