Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde köpek katliamı
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, başkentte öldürülerek çöpe atılan 8 yavru köpek bulundu
04.10.2017 21:40:41
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Ankara'nın Mamak ilçesinde battaniyeye sarılı vaziyette çöpe atılmış ölü 8 yavru köpek bulundu.
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Ankara'nın Mamak ilçesinde battaniyeye sarılı vaziyette çöpe atılmış ölü 8 yavru köpek bulundu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi 1076'ncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki çöplükte, battaniyeye sarılarak atılmış ölü 8 yavru köpek bulundu.
Özellikle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde oturdukları sokakta böyle bir olayın yaşanmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.
Polis ekipleri, 8 yavru köpeğin telef edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.