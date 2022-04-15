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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Joe Biden boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden konuşmasını bitirdikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşluk ile tokalaştı.

2022-04-15 11:40:33

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahneden kendisinden başka kimse yoktu.

Boşluk karşısında bir süre elini havada tutan Biden şaşkın bir ifadeyle sahneye baktı. Daha sonra tuhaf bir şekilde arkasını döndü ve çalan müzik eşliğinde sahneden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYANIN BİR NUMARASI HALİNE GELDİ

ABD halkı başkanlarının kırdığı potlara ve yanlış söylemlerine alışkın. Ancak son tuhaf görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Bir çok kişi başkanın boşluk ile el sıkışmasının bilişsel sorunları ile ilgili olduğunu söyleyip Biden'ın akıl sağlığını sorguladı.

Bazı kullanıcılar Biden'ın sağlık durumunun görevine devam etmek için iyi olmadığını savunurken, kimi kullanıcılar ağır eleştirilerin 'Yaşlı istismarı' olduğunu söyledi.

MUHALEFETİN DİLİNE DÜŞTÜ

Biden'ın konuşmasını bitirmesinden dakikalar sonra 51 yaşındaki Texas Senatörü Ted Cruz sosyal medyaya düşen görüntüleri Twitter hesabından bir göz emojisi eşliğinde paylaştı.

Kaliforniya Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon, "İşi başkanı iyi göstermek olan Beyaz Saray ve Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum gerçekten tuhaf" dedi.

Tennessee'nin yaklaşmakta olan Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Kongre için yarışan politikacı Robby Starbuck ise "Ah adamım. Müzik durumu 10 kat daha kötü hale getiriyor. Bu adam Başkan olmaya uygun değil" dedi.

ÜST ÜSTE POTLAR

Yeniden başkan olma istediğini daha önce dile getiren Biden ara seçimlere altı ay kala programını yoğunlaştırdı. Ancak gittiği yerlerde kırdığı potlar başkanın akıl sağlığı ve yaş durumunun sorgulanmasından başka bir işe yaramadı.

Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulmuştu.

Bu yıl başında 2020'ye girdiğimizi zanneden Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

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