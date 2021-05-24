Dükkanın camlarını kırıp kaçarken araba çarptı

Dünyanın gözü onun üstünde

Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 180 Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapıyor.