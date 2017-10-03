Düdük yuttu: Her nefeste ötüyor !
Arjantin'de düdük yutan çocuğun durumu, görenleri şok etti
03.10.2017 16:21:15
Arjantin'de düdük yutan çocuğun durumu, görenleri şok etti.
Zira talihsiz çocuğun boğazında kalan düdük, 8 yaşındaki çocuk her nefes aldığında ötüyordu. Doktorlar çocuğu hemen ameliyata aldı ve düdüğü çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, görüntü sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Arjantin'de düdük yutan çocuğun durumu, görenleri şok etti.
Zira talihsiz çocuğun boğazında kalan düdük, 8 yaşındaki çocuk her nefes aldığında ötüyordu. Doktorlar çocuğu hemen ameliyata aldı ve düdüğü çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, görüntü sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.