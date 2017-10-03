Düdük yuttu: Her nefeste ötüyor !

03.10.2017 16:21:15

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Arjantin'de düdük yutan çocuğun durumu, görenleri şok etti.Zira talihsiz çocuğun boğazında kalan düdük, 8 yaşındaki çocuk her nefes aldığında ötüyordu. Doktorlar çocuğu hemen ameliyata aldı ve düdüğü çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, görüntü sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.