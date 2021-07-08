Dubai'deki patlama sonrası ilk görüntüler

Meyve suyu tesisinde ayakkabıyla vişne çiğnendiği görüntülendi!

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye para cezası uygulandı. Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçiler meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin ayakkabısıyla vişneleri çiğnediği anlar yer aldı.