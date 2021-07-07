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Dubai’de şiddetli patlama

Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi

2021-07-07 23:37:48
Dubai'deki patlama sonrası ilk görüntüler

Dubai'deki patlama sonrası ilk görüntüler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bulunan Cebel Ali Limanı'nda bir konteyner gemisinde patlama meydana geldi.
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Antalya’ya giden Musa Keser (60) yönetimindeki 58 AD 470 plakalı otomobil, aynı yönde ve sol şeritte ilerleyen Musa Özbek’in (32) kullandığı 42 EA 993 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Musa Keser’in kullandığı otomobil, savrularak takla attı. Takla atan otomobildeki yolcular camlardan fırlayarak etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilden fırlayan sürücü Keser’in eşi Menekşe Keser (51), damadı Abdullah Bircan (28) ile akrabaları Muhteşem Akalı’nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralı otomobil sürücüsü Musa Keser hastaneye kaldırdı.
Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

Erdoğan, Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldıktan sonra Sincan'da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti.
Meyve suyu tesisinde ayakkabıyla vişne çiğnendiği görüntülendi!

Meyve suyu tesisinde ayakkabıyla vişne çiğnendiği görüntülendi!

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye para cezası uygulandı. Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçiler meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin ayakkabısıyla vişneleri çiğnediği anlar yer aldı.
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