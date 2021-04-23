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DSÖ, Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da günlük vaka sayısının rekor seviyedeki tırmanışından derin endişe duyduklarını bildirdi.

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23.04.2021 22:57:47
DSÖ, Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyuyor

Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, bundan 1 yıl önce Kovid-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programını (ACT Accelerator) başlattıklarını anımsattı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) da dahil olduğu ACT Accelerator için bu yıl 19 milyar dolar fona ihtiyaç duyduklarını belirten Ghebreyesus, uluslararası toplumdan destek istedi.

Dünyanın her yerinde insanların aşı olmadıkları, test edilmedikleri ve tedavi olamadıkları için öldüklerine dikkati çeken Ghebreyesus, "Şu anda Hindistan'da artan vaka ve ölüm sayılarından derin endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, Hindistan'da durumun karmaşık olduğunu ve ülkenin farklı bölgelerinde farklı yaklaşımlar gerektiğinin farkında olduklarını belirterek, hükümetin aşı üretimini artırmak için attığı adımları desteklediklerini kaydetti.

Hindistan'da şu ana kadar hayatını kaybeden 187 bin 770 kişiye başsağlığı dileyen Ghebreyesus, DSÖ olarak bu ülkeye ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Hindistan'da dün son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla Kovid-19 vakası, küresel salgında dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Fransa'dan Batı Afrika'ya aşı bağışı

Öte yandan, toplantıya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bir ara Fransa'da kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısından 100 bin dozu Batı Afrika'ya gönderdiklerini söyledi.

Macron, ülkelere aşı bağışı ve dayanışma çağrısı yaparak, konuşmayı yaptığı esnada AstraZeneca aşılarının Batı Afrika'ya yola çıktığını aktardı.

Mart ortasında aralarında Fransa'nın da bulunduğu pek çok Avrupa ülkesi, AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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