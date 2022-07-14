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“Draghi, aşağı gel, yoksa biz yukarı çıkarız”

Roma'da taksicilerin İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye yönelik protestoları sürüyor.

2022-07-14 23:30:54

İtalya'daki akaryakıt, gıda ve zam protestoları sosyal medyada dünya gündemine girdi. Milano, Torino, Cenova ve kuzey İtalya'daki diğer birçok şehirden taksiciler de Roma'ya gitti. İtalyan halkı hükümete karşı öfkeli. Bugün duyurduğu istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmeyen Başbakan Draghi, şehir merkezindeki ofisinin önünde halkın “sen aşağı gel, yoksa biz yukarı çıkarız…” sözlerine hedef oldu...

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