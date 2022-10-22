Dozunda stres size güç verir! Ne zaman tehlikeli? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı...

EĞER aşağıdakilerden “iki veya daha fazlası” sık sık tekrarlıyor ve hatta bazen hemen her gün gündemde kalıyorsa o işaretlerin stres yükünüzün arttığı ve o yükü sizin yönetemediğiniz anlamına geldiğini unutmayın
1- Kalp çarpıntılarınız, baş dönmeleriniz, kulak çınlamalarınız, bayılacakmış gibi hissettiğiniz dönemler sıklaştıysa...
2- Sık sık tekrarlayan sırt, baş, boyun ağrılarından, kas krampları ve el ayak uyuşmalarından, titremelerinden yakınmaya başladıysanız...
3- Tekrarlayıp duran baş dönmesi, göz kararması ve benzeri şikâyetleriniz de varsa ve bunlar belirli bir nedene bağlanamıyorsa...
4- Uyku sorunları devreye girmiş, uyku bölünmeleri sıklaşmış, sabah yorgunlukları artmış ve gün boyu tekrarlayan yorgunluk atakları söz konusuysa...
5- Anlamsız kaşıntılar, nedeni açıklanamayan cilt döküntüleri, el titremeleri, avuç içi koltuk altı terlemeleri ve benzeri şikâyetleriniz varsa bu işaretlerin yoğun stres yükünüz ile de bağlantılı olabileceği aklınızda olsun.