Döviz kurları

04.10.2017 16:58:53

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 3,5800 3,5810 3,5700 3,5710 Avro 4,2100 4,2110 4,2010 4,2020 Sterlin 4,7320 4,7560 4,7260 4,7500 İsviçre Frangı 3,6640 3,6820 3,6590 3,6780 ANKARA ABD Doları 3,5700 3,5900 3,5620 3,5820 Avro 4,1950 4,2200 4,1870 4,2120 Sterlin 4,7080 4,7900 4,6960 4,7720

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



