Döviz kurları
04.10.2017 16:58:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|3,5800
|3,5810
|3,5700
|3,5710
|Avro
|4,2100
|4,2110
|4,2010
|4,2020
|Sterlin
|4,7320
|4,7560
|4,7260
|4,7500
|İsviçre Frangı
|3,6640
|3,6820
|3,6590
|3,6780
|ANKARA
|ABD Doları
|3,5700
|3,5900
|3,5620
|3,5820
|Avro
|4,1950
|4,2200
|4,1870
|4,2120
|Sterlin
|4,7080
|4,7900
|4,6960
|4,7720