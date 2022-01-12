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Dört yaşındaki çocuğa alkol içirdiler!

İçki sofrasına oturtulan dört yaşlarındaki bir kız çocuğuna, teyzesi tarafından rakı içirildi.

2022-01-12 11:23:02

Çocuklara alkol içiren ebeveyn görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmezken, içki masasına oturtulan ve tahmini 4 yaşında olduğu görülen bir kız çocuğuna teyzesi tarafından bizzat rakı içirtildi.

Jiyan Tokay isimli kadın o anları kameraya aldırdıktan sonra sosyal medya hesabında "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı.

"NASIL BEĞENDİN Mİ?"

Görüntülerde çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada ortamdakiler "Dur dur verme" diye seslenirken, Tokay, "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.

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