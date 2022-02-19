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Donbas'ta Rus yanlısı saldırı: 2 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve 4 askerin yaralandığını açıkladı.

2022-02-19 22:47:25

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 70 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine, Krımske, Troyske ve Bolotone bölgelerinin de aralarında olduğu farklı bölgelerde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan 2 askerin yaşamını yitirdiği, 4'ünün ise yaralandığı bilgisi verildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. AA

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