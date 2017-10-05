Donald Trump, Las Vegas'ta hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

05.10.2017 06:33:25

Trump, günübirlik ziyaretinde ilk olarak Las Vegas University Medical Center'da yatan bazı hastalarla bir araya geldi. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Trump, "Bugün burada yaptığınız işte inanılmaz bir profesyonellik gördüm. Bazı hastalar çok kötü yaralanmışlardı, çünkü yerde yatan insanlara yardım etmek için olay mahallini terk etmemişlerdi. Bu müthiş bir cesaret" dedi.

Donald Trump, saldırıyı gerçekleştiren 64 yaşındaki ABD vatandaşı Stephen Paddock için bir kez daha "çok hasta ve deli biri" ifadesini kullandı. Konuşmasının ardından Trump'a, saldırıda birçok kişinin hayatını kurtardığı belirtilen bir itfaiyeciyle ilgili bilgi verildiği ve ABD Başkanının bu kişinin yanına giderek elini sıktığı bildirildi.

"DURUM DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Trump daha sonra Las Vegas Polis Merkezini ziyaret ederek, saldırıya müdahale eden polislerle görüştü. Donald Trump, buradaki konuşmasında da "Amerikalıların pazar gecesi şahit olduğu cesareti kelimeler tarif edemez. Eğer polis yeterince hızlı müdahale etmiş olmasaydı durum daha kötü olabilirdi. Amerika şu anda tam anlamıyla yas tutan bir ülke." dedi.

Burada daha kalabalık bir polis ve ilk yardım ekibiyle de buluşan Trump, pazar gecesi gösterdikleri "cesaret" ve "özveri" için herkese teşekkür etti.

Hastanede ziyaret ettiği kişilerden birinin saldırıya müdahale ederken yaralanan bir polis olduğunu anlatan Trump, saldırganla ilgili daha detaylı bilgilerin soruşturma sürecinde ortaya çıkacağını ifade etti.

TOPLANAN YARDIM 8 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Öte yandan Las Vegas saldırısı kurbanlarının yakınları için "gofundme" adlı internet sitesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan paranın 8 milyonu geçtiği bildirildi.

ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı, pazar gecesi konser alanında bulunan kişilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi de yaralanmıştı. Las Vegas polisi Paddock'un bu saldırının her ayrıntısını "titizce planladığını", otel odası ile koridora kameralar yerleştirdiğini ve 9 ila 11 dakika boyunca otelin 32'nci katındaki odasından konser alanına ateş açtığını aktarmıştı. Polis, Paddock'un otel odası da dahil 3 farklı yerde yaptığı aramada saldırgana ait 47 silah ele geçirildiğini bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.