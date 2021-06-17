Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Bugüne kadar 25 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemine ailelerin katılımı da sürüyor. Yemlihan Arul 7 yıl önce Muş'un Bulanık ilçesinde kaçırılan kardeşi Mustafa Arul için eyleme katıldı. 2014 yılı içerisinde Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen bir eğlence etkinliğine minibüs ile gittiğini, ancak geri dönmediğini belirten Yemlihan Arul, 'Benim kardeşinin okur-yazar olmadığı gibi, akıl sağlığı da tam değildi. Kandırılmaya müsait biriydi. Bu sebeple terör örgütü örgüt mensuplarınca kandırıldı. Kardeşim Mustafa'dan o günden sonra da bir daha haber alamadık. Kayıp başvurusunda bulunduk bir sonuca ulaşamadık. Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülen kardeşimi geri getirmek için eyleme katıldım. Kardeşimi alana kadar bu eylemi sürdürmeye kararlıyız' ifadelerini kullandı.