Dolar/TL güne yükselişle başladı

03.10.2017 09:52:04

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 3,57'nin üzerinde dengelendi.

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerden belirgin bir şekilde yüksek gelmesi sonrası uluslararası piyasalarda dolar talebi artarken, dolar endeksi 93,66'yı gördü. Dolar endeksi dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 93,56 seviyesinden kapandı.

Dolar/TL, dün doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel 3,5863'ü görmesinin ardından günü yüzde 0,16 artışla 3,5691'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, en yüksek 3,5847'yi görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 3,5745'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,1900, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 4,7415'ten alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde eylül ayı enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 seviyesinin direnç, 3,52'nin destek konumunda olacağını dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,65 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 10,68 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye yükseleceği hesaplanıyor.

