Dolar/TL güne yatay başladı

05.10.2017 10:54:10

Dolar/TL güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 3,57 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün 3,58 seviyelerini test eden dolar/TL, küresel piyasalarda dolar endeksindeki sakin seyre paralel günü sınırlı artışla 3,5724'ten tamamladı.

Bugün ise güne hafif yükselişle başlaması sonrasında 3,57-3,58 dar bandında hareket eden dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla 3,5715'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 4,2070'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,4 düşüşle 4,7140'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak verilerin izleneceğini belirterek, döviz kurları tarafında sakin bir seyir izlendiğine dikkati çekti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 3,5550 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.



