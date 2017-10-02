Dolandırdıkları kişiye 'adına kredi çektik, çalışır ödersin' dediler

02.10.2017 11:42:19

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"Adına çıkmış kredi var" diyen dolandırıcılara inanarak, 28 bin 500 TL kredi çeken Sabri Tataroğlu, dolandırıldığını telefondaki kişinin, "Adına kredi çektik artık çalışır ödersin" denilince öğrendi.Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, asgari ücretle çalışan Sabri Tataroğlu'nu arayarak, "Adına çıkmış kredi var" diyerek kandırdı. Dolandırıcıların dediklerine inanan Sabri Tataroğlu, dolandırıcıların talimatlarına uyarak bankadan önce 13 bin 500, ardından 15 bin TL kredi çekti ve kendisine verilen hesap numarasına havale etti.Telefonda dolandırıcılara paraları havale ettiğini söyleyen Sabri Tataroğlu, "Adına kredi çektik, artık çalışır ödersin" denildiğinde dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek dolandırıldığı için başvuruda bulunan Tataroğlu, "Adıma kredi çekip kendi hesaplarına aktardıklarını söyleyen dolandırıcılar, telefonu kapatmadan önce 'Senin adına 30 bin lira kredi çektik. Artık çalışır ödersin' dediler. Ben düşük maaşla çalışan bir işçiyim ve 48 ay boyunca yaklaşık 900 lira maaşımdan kesilecek ve büyük anlamda maddi sıkıntı yaşayacağım. Bu mağduriyetimin en kısa sürede giderilmesini istiyorum. Vatandaşları benim düştüğüm duruma düşmemeleri için uyarıyorum" diye konuştu.(Enderhan Öz / İHA)