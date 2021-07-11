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Doktorların hastanede yumruklu kavgası kamerada

Şanlıurfa'nın Suruç Devlet Hastanesi'nde kantinine konuşmak için inen doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, perşembe günü Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sedat G., iddiaya göre hastanede nöbetçi doktorların denetimine çıktı. Sedat G., denetimler sırasında Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını fark ederek telefonla aradı. Telefonun ardından iki doktor yüz yüze görüşmek üzere hastane kantininde buluştu. Bu görüşme sırasında tartışan doktor S.K. ile başhekim yardımcısı Sedat G. yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavga sonrası gözü moraran Sedat G., ile S.K. darp raporu olarak karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldu.

2021-07-11 14:34:32
Samistal Yaylası bulutların üzerinde hissettiriyor

Samistal Yaylası bulutların üzerinde hissettiriyor

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Samistal Yaylası, doğal güzelliğinin yanı sıra ziyaretçilerine bulutların üzerinde eşsiz bir gün batımına tanıklık etme imkânı sunuyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın 'koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge' arasında gösterdiği Kaçkarlarda, 2 bin 450 rakımda bulunan Samistal Yaylası ziyaretçilerini doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.
Feke'nin mis kokulu lavanta bahçeleri

Feke'nin mis kokulu lavanta bahçeleri

Adana'nın Feke ilçesindeki bahçeleri ziyaret eden doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor. Mor lavantaları doğal fon olarak kullanan ziyaretçiler, Torosların eteklerindeki mis kokulu bahçelerde dolaşarak vakit geçiriyor. Bahçenin sahibi Pınar Özsoy, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır lavanta bahçesiyle ilgilendiğini ve tahmin ettiğinden daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Çevre illerden gelen ziyaretçiler de olduğunu belirten Özsoy, 'Birçok ilden ziyaretçilerimiz geliyor. Günlerimiz çok güzel geçiyor, misafirlerimizden rağbet görüyoruz. Seneye, bahçemize daha farklı şeyler eklemeyi düşünüyoruz.' dedi
Aşı karşıtlığı ve kafa karışıklığı artıyor

Aşı karşıtlığı ve kafa karışıklığı artıyor

İnsanların kafası çok karıştı birtakım doktorlar aşı olunmadığı taktirde insanların çok hızlı ölebileceğini söylerken bazı doktorlarda aşı olmanın yan etkilerinin çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dünya iki farklı kutuba ayrılmış durumda aşı taraftarları ve aşı karşıtları şeklinde. İzleyeceğiniz Prof. Dr. Sucharit Bhakdi aşı ile alakalı bir takım iddialarda bulunuyor fakat bunların doğru olup olmadığını yetkililer açıklayacak. İşte o iddialar...
Çocukların bahşiş uğruna tehlikeli oyunları

Çocukların bahşiş uğruna tehlikeli oyunları

Erzurum'da yaz aylarıyla birlikte artan düğün törenlerinin vazgeçilmez geleneği zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına sebep oluyor. Kentin değişik noktalarındaki düğün konvoylarından bahşiş almak isteyenler, trafikteki tehlikelere aldırmadan ilginç yollara başvuruyor. Bazıları çekyatla gelin aracının önünü keserken, bazı çocuklar da otomobillere tutunarak zarf içindeki bahşişi kapma mücadelesi veriyor.
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