Doğuş Usta'dan Abdulkadir Parmak yorumu: Trabzonspor'un hocasından ve takım arkadaşlarından...

Spor yorumcusu Doğuş Usta, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak için değerlendirmelerde bulundu.

Frtınacast'da yorumculuk yapan Doğuş Usta'dan Abdulkadir Parmak yorumu geldi. Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''10 maçlık kariyerle kendilerini Trabzonspor'un hocasından veya takım arkadaşlarından daha özel görüyorlar. Sahada yürümeler, ısınmaya çıkmamalar, anlamsız tripler haddinize değil. Doğru karar.'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.