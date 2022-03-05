Doğum yapmak için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı

Hamile kaldıktan sonra 5. ayımda Ukrayna'ya gidip orada doğum yapmayı planladım. Burada kaldım, Türkiye'ye dönemiyorum çünkü havalimanlarını bombaladılar. Buradan kurtulmanın tek yolunun otobüsler olduğu söyleniyor. Otobüsle de gelemem çünkü sokaklar tehlikeli ve insanları öldürüyorlar. Şu an yaşadığımız yer çember şeklinde sarılmış durumda ve çıkmamıza izin vermiyorlar. Burada doğum yapacağım gibi gözüküyor çünkü 7. ayım bitti. Bazı şehirlerde hastaneleri de bombalamışlar, doğum yapacak olan kadınlar sokakta bile kalmışlar. Bunları duyunca nasıl doğum yapacağımı bilmiyorum. Bazı kadınlar evde de doğuruyor çünkü Ruslar ambulansın gelmesine izin vermiyorlar. Allah büyük diyorum, başka bir şey diyemiyorum" şeklinde konuştu.