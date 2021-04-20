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Doğu Türkistanlı Zeynep Salih'i gözaltına alınmasını kim istedi?

Ramazanın birinci günü gözaltına alınan Doğu Türkistanlı muhacir Zeynep Salih hala salıverilmiş değil!

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20.04.2021 17:28:14
Doğu Türkistanlı Zeynep Salih'i gözaltına alınmasını kim istedi?

Doğu Türkistan'daki Doğu Türkistanlı Zeynep Salih, Türkiye'ye sığınan binlerce mülteciden birisi. Binlerce kişi gibi Çin'e geri dönme korkusuyla yaşıyor.

Zeynep Salih'in eşi vefat etmiş. 76 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan Salih aynı zamanda 4 çocuk annesi. 5, 11,13 ve 15 yaşlarındaki 3 kızı ve 1 oğlunun bakımını üstlenen Zeynep Salih, Ramazan'ın ilk günü sahur vaktinde İstanbul, Kayaşehir'deki evinden gözaltına alınarak götürüldü.

Emniyet tarafından önce Kumkapı'ya akabinde ise Fındıkzade Fatih Ali Rıza Güzel Yerleşkesi'ne gönderildi. Halen burada idari gözetim altında tutulan Zeynep Salih'e yönelik uygulanan zulmün acilen sona erdirilmesi gerekiyor!

4 çocuğunun ve 76 yaşındaki bir yaşlının bakımı ile ilgilenen Zeynep Salih'in hangi sebeple gözaltına alındığı dahi meçhul. Hangi gerekçeyle ve kim tarafından gözaltına alındığı bile soru işaretleri barındıran Zeynep Salih'in Emniyet mi yoksa Savcılık kararıyla mı gözaltına alındığı da açıklama bekliyor!

Geri gönderilme korkusu yaşayan Zeynep Salih'in maruz kaldığı zulüm benzer durumdaki binlerce Doğu Türkistanlı'nın yaşadıklarına ışık tutuyor. Zeynep Salih'e yönelik idari gözetimin acilen kaldırılıp bir an önce bakmakla yükümlü olduğu insanlara kavuşması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Ali Düdükçü

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