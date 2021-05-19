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Doğu Anadolu'nun kuş cennetlerinde bir günde 170 türden göçmen kuş sayıldı

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: 'En fazla tür Samsun'da kaydedildi. Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte, KuzeyDoğa Derneği kuş sayımı için 787 kilometre yol katederek 17 saat aralıksız gözlem yaptı. Kars ile Iğdır'daki gözlemlerimizde 24 saatte 170 türden 4 bin 378 kuş saydık. Türkiye ve dünyada yaklaşık 30 bin kişi, sabahın ilk ışıkları ile kuşlar için önemli alanlara gitti. KuzeyDoğa ekibi, Kars ve Iğdır'da iki takım ile sayıma başladı. Güzel havada kuşların da keyfi yerindeydi. Bu zorlu görevde iki ildeki takımlar da kendi aralarında da yarıştı. Günün sonunda ise kazanan kuşlar oldu. Dünya çapında toplamda 7 bin 127 türden 1 milyondan fazla kuş gözlemlendi.'

2021-05-19 11:52:55
New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi

Göstericiler adına konuşan aktivist Lamis Deek, 'Amerika'nın biz Filistinlilere yapılan soykırımı fonlamaktan vazgeçmesini istiyoruz. Bu uluslararası hukuka göre illegaldir. Uluslararası Suç Mahkemesi tarafından yapılan savaş suçları soruşturması esnasında bile İsrail askeri müdahaleye devam edebiliyor. Uluslararası toplumu umursamıyor.' ifadelerini kullandı.ABD'de New York'un dışında, Atlanta, Houston ve Los Angeles'taki İsrail başkonsolosluklarının önünde de geniş katılımlı protestolar düzenlendi. Dearborn, Dallas, Baltimore başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek gösterileri organize edildi.
ABD'nin Detroit eyaletinde Filistin için büyük destek yürüyüşü

ABD'nin Detroit eyaletinde Filistin için büyük destek yürüyüşü

ABD'nin Detroit eyaletinde binlerce insan İsrail’in Gazze’deki sivillere karşı saldırılarına tepki, Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi
Manchester United oyuncuları Pogba ve Diallo, Filistin bayrağı açtı

Manchester United oyuncuları Pogba ve Diallo, Filistin bayrağı açtı

Manchester United oyuncuları Pogba ve Diallo, Fulham maçından sonra Filistin bayrağı açtı
İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 'Filistin'e özgürlük', 'Gazze'ye özgürlük', 'İsrail terör devleti' ve 'Hemen şimdi adalet istiyoruz' şeklinde sloganlar atarak seslerini bir kez daha kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin tek tek okunduğu gösteride, sembolik olarak Filistin bayraklarına sarılı tabutlar getirildi ve İsrail'in saldırılarında her gün çok sayıda yeni masum sivilin hayatını kaybettiği anlatıldı. Konuşmalarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'a da tepkil gösterildi. İsrail'e koşulsuz destek verdiği gerekçesiyle eleştirilen Biden yönetimine, göstericiler tarafından, 'İsrail'e askeri yardımlara son ver.' çağrısı yapıldı.
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