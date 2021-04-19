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Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan gerginliği: Bölgeyi terk edin!

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Fransız araştırma gemisi ile Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesi ile önlendi.

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19.04.2021 08:50:23
Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan gerginliği: Bölgeyi terk edin!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen perşembe günü Ankara'da iken, Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi 260/21 sayılı bir NAVTEX ile (denizcilere duyuru) Fransız “L'Atalante” gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Girit Adası'nın güneydoğusunda bilimsel araştırmalar yapacağını açıkladı. Yunan NAVTEX'inde Fransız gemisinin araştırma sahası Girit Adası ile Rodos'un güneyi olarak gösterildi.

Türkiye derhal 0321/21 sayılı bir karşı NAVTEX yayınlayarak, Yunan NAVTEX'in belirtilen deniz sahalarının bir bölümünün Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğundan, söz konusu bölge için NAVTEX yayınlama yetkisinin Türkiye'ye ait olduğu ve dolayısıyla Yunan NAVTEX'in dikkate alınmaması gerektiğini duyurdu.

TÜRK FIRKATEYNİNDEN "BÖLGEYİ TERKEDİN" UYARISI

Türkiye'nin NAVTEX'ine rağmen Fransız “L'Atalante” gemisi, Yunan “Elli” fırkateyninin refakatinde geçen cumartesi günü Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi. Yunan medyasına göre bölgede bulunan Türk fırkateyni, her iki gemiyi de “Türk kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi terk edin” diye uyardı. Fransız araştırma gemisinin, uluslararası sularda bulunduğu ve izin alması gerekmediği iddiası durumu değiştirmedi.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR

Fransız ve Yunan gemileri bir süre direnseler de daha sonra bölgeden uzaklaştı. “L'Atalante”, bilimsel araştırmalarını dün Türk kıta sahanlığı dışında sürdürdü. Konuya geniş yer veren Yunan medyası, Fransız gemisinin Yunan kıta sahanlığı içinde araştırma yaptığını öne sürdü. “L'Atalante” gemisininin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu da belirtildi.

Kaynak: Hürriyet gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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