Doğanşehirliler İstanbul'da örgütlendi

04.10.2017 16:40:02

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İstanbul'da yaşayan Doğanşehirliler tarafından Doğanşehirliler Eğitim ve Kültür Vakfı (DOVAK) kuruldu. Vakıf Başkanı Muammer Şahin ilk yaptığı açıklamada, Malatya'da ilk özel üniversiteyi kurmayı planladıklarını söyledi.Doğanşehirliler Eğitim ve Kültür Vakfının kuruluşuna ilişkin İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen tescil kararı Resmi Gazetenin 27 Ağustos 2017 günkü sayısında yayımlanırken, vakfın kurucuları arasında Muammer Şahin, Hacı Mevlüt Şahin, Abdurrahman Kılıç, Mehmet Çolak, Tülay Oğhan, Mesliha Yılmaz, Mustafa Kınacı, İlker Demirtaş, Mustafa Erdem, Adile Mezin Şahin, Mehmet Orhan Şahin, Mevlüt Selçuk Oğhan, Muzaffer Şahin, Hürriyet Bayır, İbrahim Elmas, Enver Şahin, Hacı Ahmet İlhan, Urfi Polat, Dilek Karaaliler, Burak Şahin, Murat Bayeren, Önder Şahin, Doğan Olgun, Kamil Doğan, Vaiz Ergün Şahin gibi tanınmış isimler yer aldı. Vakfın Başkanı, iş adamı Muammer Şahin, vakfın amacı hakkında bahsederek, "Türkiye genelinde lise ve dengi okullardan mezun olup, üniversite ve yüksek okullara kaydını yaptıran, ancak maddi yönden yoksun bulunan öğrenciler, yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler ile hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı. Başkan Şahin, vakfın kuruluşunu tamamladıklarını ve yer tahsisi yaptıklarını belirterek, "Malatya'da bir hayalim var: İnanıyor ve güveniyorum. Malatya da DOVAK Özel Üniversitesini kuracağız. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Doğanşehir'de 400 öğrenci kapasiteli imarı alınmış araziyi vakfa bağışladık. Hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Öte yandan DOVAK Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 5 Ekim Perşembe günü Malatya'ya gelerek bir dizi temaslarda bulunacağı öğrenildi.