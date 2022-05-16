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Doğada yetişen kekik Mardinli kadınlara gelir oldu

Mardin'in Yeşilli ilçesinde kırlarda yetişen ve kırsal mahallelerdeki kadınlar tarafından toplanan kekik, kooperatif aracılığıyla satılıyor.

2022-05-16 17:59:25

Mardin'de doğada yetişen ve kadınlar tarafından toplanan kekik kooperatif aracılığıyla satılarak gelire dönüşüyor.

Yeşilli ilçesini çevreleyen dağ ve kırların vazgeçilmez ürünü kekik, yöre halkının önemli gelir kaynakları arasında yerini almaya başladı.

Nisan ve mayıs aylarında yetişen kekik, sabah erken saatlerde kadınlarca toplanıyor.

Toplandıktan sonra ayıklanıp yıkanan kekiğin bir kısmı salamura, bir kısmı ise kurutularak Kadın Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi Kooperatifi (KEKİK) aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Kooperatifte kekik salamura olarak 330 gramı 50 lira, 190 gramı 37,50 lira, kurutulmuşu ise 80 gramı 25 liradan satışa sunuluyor.

"Tamamen organik. Yağmur suyuyla besleniyor"

KEKİK Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Yavuz, AA muhabirine, 13 kadının kurduğu kooperatifin çalışmalarından sezonda yaklaşık 30 kadının da yararlandığını söyledi.

Kadınların hem üretim aşamasında katkıda bulunduğunu hem de gelir sağladığını kaydeden Yavuz, gündüz toplanan kekiğin akşam kooperatifin satış merkezinde işlendiğini anlattı.

Yavuz, kekiğin doğal ortamda yetiştiğini dile getirerek, tadının çok güzel olduğunu, çok beğenildiğini vurguladı.

Özellikle salamurasının çok beğenildiğini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Çıkar çıkmaz hemen tükeniyor. Bunun yanında kuru kekik de yapıyoruz. Kuru kekik hem yemeklerde hem de çayda kullanılıyor. Burada yetişen doğal kekik marketlerden alınandan çok farklı. Kendine has keskin bir kokusu ve tadı var. Bu anlamda çok daha lezzetli. Tamamen organik. Yağmur suyuyla besleniyor. Hiçbir şekilde zirai ilaç atılmıyor. Salamurayı yöredeki hakiki zeytin yağı ile yapıyoruz. Çok fazla tükeniyor. Bu sene yaklaşık 5 ton toplamayı düşünüyoruz. Geçen sene 1 ton üretmemize rağmen 1-2 ayda tükendi. Türkiye'nin her ilinden sipariş alıyoruz. Alıp yurt dışına gönderen de var."

Ziraat mühendisi Emine Deniz de kadınlara destek için bir grup kadın olarak kekik toplamaya geldiklerini belirterek, bu sağlıklı bitkiyi tüketmeyi herkese tavsiye ettiklerini dile getirdi.

"Herkese tavsiye ediyorum"

Kekik toplayan kadınlardan Nebahat Kürşat, topladıkları kekik ile aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kekiğin bir ay içinde toplanması gerektiğini, bu nedenle zarar vermeden özenle topladıklarını dile getiren Kürşat, "Topluyor sonra merkeze götürüp, ayıklıyoruz. Daha sonra 5 kez sudan geçiriyoruz. Salamura yapıp satışa gönderiyoruz. Çok beğeniyorlar. Emekçi kadınların hazırladığı ürünler beğenilmez mi? Çok güzel, ben her yemekte kullanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Gülseren Halime ise kekiğin kahvaltıda, yemeklerde kullanıldığını ve çok beğenildiğini belirtti.

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