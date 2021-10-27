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Doçentlik belgesi sahte çıktı; tutuklandı

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına alınan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

2021-10-27 21:35:08

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'nün sosyal medya hesabından geçen hafta cuma günü yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasının iptal olduğu ve suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, ''28 Eylül 2021 tarihinde işe başlamış bulunan öğretim üyesinin; Üniversitemize sunduğu ve atamasına temel teşkin eden 'doçentlik belgesi' ile ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş, ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın ataması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmasına ilişkin hukuki süreç de başlatılmıştır' denildi. DHA

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