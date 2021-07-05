Doç. Dr. Oytun Erbaş: Ben Türkiye’nin Elon Musk’ıyım
Doç. Dr. Oytun Erbaş, Hakan Bilgin’in sunduğu “Mekanın Sahibine Geldik” programında “Ben Türkiye’nin Elon Musk’ıyım” dedi
Doç. Dr. Oytun Erbaş, Hakan Bilgin’in sunduğu “Mekanın Sahibine Geldik” programında “Ben Türkiye’nin Elon Musk’ıyım” dedi
Müthiş sistem! Finlandiyalı şirketin ürettiği başarılı atık toplama teknolojisi
Finlandiyalı şirketin hayata geçirdiği atık sistemi izleyenlerden beğeni topluyor. Sisteme atıklar atılıyor yerin altına inşa edilmiş depolarda birikiyor, depolar dolduktan sonra yer altında raylı sistem sayesinde geri dönüşüm fabrikasına ulaştırılıyor.