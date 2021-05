The Witcher 2. sezon ne zaman çıkacak? The Witcher 2. sezon izle (Netflix)

The Witcher 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana platformun en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. The Witcher 2. sezon izle seçeneğinin açılmasını isteyen milyonlarca Netflix abonesi dizinin 2. sezonunun bir an önce platforma gelmesini bekliyor. Peki The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. sezon izle seçeneği henüz Netflix'e gelmedi. Peki The Witcher 2. sezon nasıl ve nereden izlenir? The Witcher 2. sezon sadece Netflix üzerinden izlenebilir. Ancak Netflix'te şu anda sadece The Witcher 1. sezon yer alıyor. The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizinin 2. sezonu Netflix ekranlarına geldiği zaman milyonlarca üye diziyi Netflix'ten izleyebilir. Dizilerin korsan olarak yasal olmayan sitelerden izlenmesinin de suç olduğunu hatırlatmak isteriz.

The Witcher 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana platformun en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. The Witcher 2. sezon izle seçeneğinin açılmasını isteyen milyonlarca Netflix abonesi dizinin 2. sezonunun bir an önce platforma gelmesini bekliyor. Peki The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. sezon izle seçeneği henüz Netflix'e gelmedi. Peki The Witcher 2. sezon nasıl ve nereden izlenir? The Witcher 2. sezon sadece Netflix üzerinden izlenebilir. Ancak Netflix'te şu anda sadece The Witcher 1. sezon yer alıyor. The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizinin 2. sezonu Netflix ekranlarına geldiği zaman milyonlarca üye diziyi Netflix'ten izleyebilir. Dizilerin korsan olarak yasal olmayan sitelerden izlenmesinin de suç olduğunu hatırlatmak isteriz.

Netflix'te 20 Aralık 2019'da yayınlanmaya başlayan ve Polonyalı ünlü yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanan The Witcher'ın yeni sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor. Dizinin 2. sezonunu izlemek için sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca Netflix abonesi dizinin artık ekranlara gelmesini istiyor.

The Witcher dizisi yeni sezonu ile yine milyonlarca kişiyi ekran başına bağlayacak gibi görünüyor. 1. sezondan sonra aradan geçen aylara rağmen 2. sezonun henüz gelmemesi dizinin hayranlarını daha da iştahlandırdı. Dizinin 2. sezonu yakın zamanda Netflix'te olacak. Netflix'in orijinal dizisi olan The Witcher 2. sezonun Netflix harici korsan bir siteden izlemenin yasal bir suç olduğunu da unutmayın!

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği The Witcher 2. sezona dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. İlk olarak 20 Aralık 2019'da gösterime giren dizi, aradan geçen onca zamana rağmen halen gösterime gelmedi. Diziyi yıllarca bekleyen hayranları da The Witcher 2. sezon ne zaman çıkacak? The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? gibi sorulara yanut bulmak istiyor. The Witcher 2. sezon çıkış tarihine ilişkin yapımcılardan ve Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin 2. sezon için net bir çıkış tarihi yok. Ancak gelen haberlere göre The Witcher 2. sezon çekimleri tamamlanmış durumda. İdddialara göre The Witcher 2. sezon 2021'in son aylarında ekranlara gelebilir.

THE WİTCHER 2. SEZON BAŞLADI MI?

The Witcher 2. sezon henüz başlamadı. The Witcher 2. sezonun başlangıcı için bir kaç aylık bir süre daha bulunuyor. Dizinin bu kadar gecikmesinin nedeni olarak korona virüs pandemisi ve pandemşye bağlu yaşanan olumsuz gelişmeler gösteriliyor. The Witcher 2. sezon için çıkış tarihi belli olunca haberimizi güncelleyerek sizlere aktaracağız.

THE WİTCHER FRAGMAN

THE WİTCHER HAKKINDA

The Witcher, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan fantastik drama türünde Netflix'te yayınlanan dizidir.

"Kıta" olarak bilinen kurgusal, ortaçağ esintili bir kara kütlesinde geçen The Witcher, birbirlerine kaderleriyle bağlı olan Geralt of Rivia ve prenses Ciri efsanesine dayanıyor. The Witcher başrollerinde ABD'li ünlü aktör Henry Cavill ile birlikte Freya Allan ve Anya Chalotra rol alıyor.

İlk sezon sekiz bölümden oluşuyordu ve tamamı 20 Aralık 2019'da Netflix'te yayınlandı. Ana Witcher destanından önce gelen kısa öykülerin koleksiyonları olan The Last Wish ve Sword of Destiny'e dayanıyordu. İlk sezon yayınlanmadan önce Netflix, 2021'in sonlarında sekiz bölümlük ikinci bir sezonun yayınlanacağını duyurdu.

HENRY CAVİLL KİMDİR?

İngiliz aktör Henry William Dalgliesh Cavill 5 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi.

Monte Kristo Kontu, Yıldız Tozu filmlerinde rol alana Cavill; 2007'den 2010' a kadar 1.Suffolk Dükü Charles Brandon'ı bir Showtime dizisi olan The Tudors'da canlandırmıştır.

2012 yapımı Zack Synder'in yönettiği Man of Steel ve Batman v Superman filmlerinde Superman karakterini canlandırdı.

2015 yapımı Guy Ritchie yönetmen koltuğunda oturduğu Kod adı: U.N.C.L.E filminde Napoleon Solo karakterini canlandırdı.

The Witcher adlı dizide Riviyalı Geralt rolünü canlandırmaktadır ayrıca Enola Holmes adlı filmde Sherlock Holmes rolünü canlandırmıştır.

FREYA ALLAN KİMDİR?

Allan, 2019 BBC draması Dünyalar Savaşı'nın ilk bölümünde küçük bir rol oynadı. Allan, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin The Witcher kitap serisinden uyarlanan ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından yaratılan fantastik drama türündeki Netflix orijinal dizisi The Witcher'da Prenses Ciri olarak Henry Cavill ile birlikte rol almıştır. Allan, dizi çekilirken sekiz ay boyunca Macaristan'ın Budapeşte kentinde yaşadı. Allan, 2020'nin başlarında Londra'da üretime hazırlanan ve 2021'de piyasaya sürülecek olan The Witcher'ın ikinci sezonunda yer alacak.

Anya Chalotra (d. 21 Temmuz 1996), İngiliz oyuncu. Netflix orijinal dizisi The Witcher'da Vengerbergli Yennefer rolüyle tanınmaktadır. Ondan önce Wanderlust'ta rolü vardı.

ANYA CHALOTRA KİMDİR?

Chalotra, Hint-İngiliz bir ailede doğdu. Annesi İngiliz iken babası Hint kökenlidir. İngiltere'nin South Staffordshire'daki Lower Penn köyünde büyüdü ve burada anne ve babası ve ablası Reeya ve erkek kardeşi Arun ile birlikte yaşadı. Chalotra, eğitimini Brewood'daki St. Dominic's Grammar School for Girls'te tamamladı ve daha sonra Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) ve Guidhall Müzik ve Drama Okulu'nda eğitim aldı. Chalotra, Much Ado About Nothing ve The Village gibi birkaç West End tiyatrosu yapımlarında rol aldı. 2019 yılında Chalotra, Netflix fantezi draması The Witcher'da Vengerbergli Yennefer rolünü oynadı. Dizi prömiyerini 20 Aralık 2019'da yaptı.

THE WİTCHER OYUNCULARI

Henry Cavill (Geralt of Rivia)

Freya Allan (Prenses Ciri)

Anya Chalotra (Yennefer)

Jodhi May (Kraliçe Calanthe)

Björn Hlynur Haraldsson (Eist)

Adam Levy (Mousesack)

MyAnna Buring (Tissaia de Vries)

Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo)

Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig)

Emma Appleton (Prenses Renfri)

Eamon Farren (Cahir)

Joey Batey (Jaskier)

Lars Mikkelsen (Stregobor)

Royce Pierreson (Istredd)

Maciej Musiał (Lazlo)

Wilson Radjou-Pujalte (Dara)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.