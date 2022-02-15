Peaky Blinders'ın final sezonu tarihi belli oldu: Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak?

İngiltere'nin en büyük medya kuruluşlarından BBC'nin yapımcılığını üstlendiği Peaky Blinders'ın final sezonu çıkış tarihi açıklandı. Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders final mi yapacak? Peaky Blinders konusu nedir? Peaky Blinders oyuncu isimleri nedir? Peaky Blinders yeni sezon nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders'ın yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Milyonlarca dizisever tarafından heyecanla takip edilen İngiliz yapımı mafya ve yeraltı dünyası dizisi Peaky Blinders'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. 30 Eylül 2014 yılında gösterime giren dizi 5. sezonu geride bıraktı. Peaky Blinders hayranları Peaky Blinders 6. sezonun ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor.

PEAKY BLİNDERSÎN YÖNETMENİNDEN YENİ SEZON AÇIKLAMASI

Peaky Blinders'ın yönetmenlerinden Anthony Byrne dizinin yeni sezonuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Anthony Byrne "Normal şartlar altında 2020'nin son aylarında çekime başlar, 2021'in ilk aylarında yeni sezonu yayınlardık. Ancak pandemi nedeniyle her şeyi bir yıl ertelemek zorunda kaldık."demişti.

PEAKY BLINDERS 6. SEZON FİNAL SEZONU MU OLACAK?

5 sezon boyunca aksiyon ve dramanın devam ettiği dizinin 6. sezonu final sezonu olacak. Dizinin yönetmeni Anthony Byrne, 6.sezonda dizinin final yapacağını açıkladı. Ancak final yapacak olan Peaky Blinders'ı ileriki yıllarda beyaz perdede görebiliriz.

PEAKY BLINDERS'IN KONUSU NEDİR?

Peaky Blinders, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu televizyon dizisidir. Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect Yapımcılık üstlenmiştir. Dizi genel olarak, Cillian Murphy tarafından canlandırılan, Tommy Shelby rolündeki çete lideri ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasındaki olayları konu alır.

PEAKY BLINDERS 6.SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcı kadrosuna yakın olan kaynakların paylaştığı habere göre Peaky Blinders'ın final sezonu 27 Şubat'ta başlayacak. Geçtiğimiz sezonlardaki gibi bu sezon da her hafta yeni bölümün yayınlanması bekleniyor. Her sezon altı bölüm olarak gelen Peaky Blinders, yine 6 hafta dizi vizyonunda yerini koruyacak.

PEAKY BLINDERS 6.SEZONU NEREDE YAYINLANACAK?

Peaky Blinders'ın yapımcıları dizinin 5. sezonundan sonra yayın haklarını Netflix'e vermişti. Şuan için de aktif olarak Netflix dizisi olarak gözüken Peaky Blinders'ın yeni bölümleri Netflix'te yayınlanacak.

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