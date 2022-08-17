Güncel Yeni Çıkan Diziler Neler? 2022 En Güzel Diziler
2022 Yapım diziler hangisi? Yeni çıkan Türk dizileri neler? 2022 En sevilen yabancı yapım dizileri nedir? Film, dizi severler tarafından en çok gündemde yer alan konu yeni çıkan dizilerin ne olduğu. Sizler için bu konu hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.
2022-08-17 20:57:23
2022'de Yeni Başlayacak Olan Diziler
- Rehber Dizisi
- Zengin Kız
- Ayten Dizisi
- Gelecek Uzun Sürer
- Asiye
- Kızılcık Şerbeti
- İkizler
- How I Met Your Father
- Abbott Elementary
- Pivoting
- Inventing Anna
- Secret Invasion
- As We See It
- Nöbet 7/24
- Bir Deli Rüzgar Dizisi
- Sipahi
- Aile Dizisi
- Şahmeran
- Cennet'in Çocukları
- Çöp Adam Dizisi
- Olur Olmaz Dizisi
2022 Türk Yapımı Diziler
- Adı Sevgi
- Ah Nerede (dizi)
- Annenin Sırrıdır Çocuk
- Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- Baba (dizi, 2022)
- Balkan Ninnisi
- Tozluyaka
- Yalı Çapkını (dizi)
- Yalnız Kurt
- Canım Annem
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi (dizi)
- Gizli Saklı
- Gül Masalı
- Kara Tahta (dizi)
- Kasaba Doktoru
- Kusursuz Kiracı
- Kız (dizi)
- Senden Daha Güzel (dizi)
- Seni Kalbime Sakladım
- Seversin
- Sevmek Zamanı (dizi)
- Son Nefesime Kadar
- Oğlum (dizi)
- Gülümse Kaderine
- Gecenin Ucunda
- Gelecek Uzun Sürer (dizi)
- Üç Kız Kardeş (dizi)
- Duy Beni
- Hâkim (dizi)
- Mükemmel Eşleşme
- İçimizdeki Ateş
- İyilik (dizi)
Yabancı Yapım Diziler Neler?
- Breaking Bad (IMDb: 9.5)
- Our Planet (IMDb: 9.3)
- The Last Dance (IMDb: 9.3)
- Avatar: Son Hava Bükücü (IMDb: 9.3)
- Rick And Morty (IMDb: 9.2)
- Sherlock (IMDb: 9.1)
- When They See Us (IMDb: 9.0)
- The Sandman
- Friends (IMDb: 8.9)
- Moon Knight / Disney Plus
- Peacemaker
- Pam & Tommy
- The Lord of the Rings
- House of the Dragon
- Marvel
- She-Hulk
- Obi-Wan Kenobi
- The Last of Us
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