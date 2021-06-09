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Fatih gemisinin bilinmeyen özellikleri

TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Büyük Keşif: Fatih Gemisi” adlı belgeselde Karadeniz’deki doğalgaz keşfinde büyük başarı kaydeden Fatih gemisi tanıtıldı. Gazeteci Yüksel Aytuğ, Fatih gemisinin özellikleri hakkındaki belgeselden dikkat çeken notlar paylaştı…

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09.06.2021 13:41:23
Fatih gemisinin bilinmeyen özellikleri

“4 büyük kasabaya yetecek elektrik”

İki futbol sahası büyüklüğündeki Fatih, dünyanın en iddialı 5 sondaj gemisinden biri. Sondaj kulesinin yüksekliği 30 katlı gökdelen kadar. (Galata Kulesi'nin yüksekliğini geçiyor) Tüm gemiler yol alması için imal edilmesine rağmen, Fatih tüm teknolojisini 'sabit durmak' için kullanıyor. Zira Karadeniz'in hırçın sularında 2 bin metreye sondaj teçhizatı indirebilmek için geminin milim kıpırdamaması gerekiyor. Bunun için de uydu teknolojisinden ve her biri 360 derece dönebilen 6 motorundan yararlanıyor. Fatih'in jeneratörleri ise 4 büyük kasabanın elektrik ihtiyacını giderecek güçte.

Kâşif derin deniz robotu

Bu arada Fatih'in eli ayağı Kâşif denilen uzaktan kumandalı derin deniz robotu. O olmazsa teçhizatı doğru yere konumlandırmak ve kilitlemek mümkün olmuyor. Ancak bu robotu bize verecek olan ülke, siyasi nedenlerle bu satıştan son anda vazgeçmiş. Fatih'in seferi de bu nedenle riske girmiş. Diğer yabancı firmalar bu robotu yapabilmek için en az 2 yıl süre istemişler. Bunun üzerine harekete geçen Türk mühendisleri 5 ay gibi mucizevi bir süre içinde Kâşif'i imal etmeyi başarmışlar. Hem de yabancı benzerlerinden çok daha beceriklisini...

“Çocuğu olmuş baba gibi sevindim”

Belgeselde gemi personeli ile röportajlar yapılıyordu. Bir mühendis "Eskiden bu gemileri sadece belgesellerde görüp iç çekerdik" dedi. Bir başkası "Daha önce buralarda bizim için arama yapan İtalyanlar, Fransızlar ve özellikle de Teksaslılar bu işi sadece kendilerinin yapabileceğine bizi inandırmaya çalışmışlardı. Öyle olmadığını gösterdik onlara..."

Bir işçinin söyledikleri ise bu işin nasıl gönülden yapıldığının ispatıydı: "Amasra 1'de doğalgaz bulduğumuz haberini alınca sanki çocuğu olmuş bir baba gibi sevindim. Artık benim de torunlarıma anlatacağım bir destanım var." Arayamazlar dediler, aradık. Bulamazlar dediler, bulduk, Üretemezler dediler, şimdi üreteceğiz.

fatih-kesif

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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