Dune Çöl Gezegeni Filmi Konusu Nedir? Dune Çöl Gezegeni Oyuncu Kadrosu
Dune Çöl Gezegeni filmi nedir? Dune Çöl Gezegeni filmi konusu ne? Dune Çöl Gezegeni oyuncu kadrosunda kimler var? Dune: Çöl Gezegeni, 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona giren, Denis Villeneuve’ün yönettiği, başrollerini Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya'nın yer aldığı bilim kurgu filmi arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Dune Çöl Gezegeni hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-17 11:32:20
Dune Çöl Gezegeni Konusu
Dune Çöl Gezegeni filminin konusu ne? Sürükleyici bir bilim kurgu filmi Dune Çöl Gezegeni, uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. Dune Çöl Gezegeni filminde yer alan "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunar. Bununla birlikte çok ciddi yan etkileri de mevcuttur. Yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynaktır. Feodal rakiplerden Harkonen ailesi bu kaynağı elde etmek için Paul ve ailesine tuzak kurar. Yapılan bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olur. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü tekrar kazanabilmesi için bir isyan başlatır. Bu isyan ile birlikte bütün evrenin gidişatını değiştirme ihtimalini yakalıyor.
Dune Çöl Gezegeni Oyuncu Kadrosu
- Rebecca Ferguson-Lady Jessica Atreides
- Timothée Chalamet-Paul Atreides
- Zendaya-Chani
- Oscar Isaac-Duke Leto Atreides
- Josh Brolin-Gurney Halleck
- Stellan Skarsgård-Baron Vladimir Harkonnen
- Dave Bautista-Beast Rabban Harkonnen
- Sharon Duncan-Brewster-Dr. Liet Kynes
- Stephen McKinley Henderson-Thufir Hawat
- Chang Chen-Dr. Wellington Yueh
- Charlotte Rampling-Reverend Mother Gaius Helen Mohiam
- Jason Momoa-Duncan Idaho
- Javier Bardem-Stilgar
- David Dastmalchian-Piter de Vries
- Babs Olusanmokun-Jamis
- Golda Rosheuvel-Shadout Mapes
- Roger Yuan-Lieutenant Lanville
- Benjamin Clémentine-Herald of the Change
- Souad Faress-Bene Gesserit Sister
- Seun Shote-Arrakeen Residency Gardener
- Neil Bell-Sardaukar Bashar
- Oliver Ryan-Hawat Specialist
- Stephen Collins-Harkonnen Trooper
- Charlie Rawes-Harkonnen Trooper
- Richard Carter-Harkonnen Trooper
- Benjamin Dilloway-Sardaukar Assassin
- Elmi Rashid Elmi-Shamir
- Tachia Newall-Tanat
- Gloria Obianyo-Female Fremen
- Fehinti Balogun-Male Fremen
- Dora Kápolnai-Schvab-Baron Servant
- Jimmy Walker-Atreides Lieutenant
- Paul Bullion-Sardaukar Soldier
- Milena Sidorova-Human Spider Proxy
- János Timkó-Harkonnen Guard
- Jean Gilpin-Bene Gesserit Ancestor (ses)
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