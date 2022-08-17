Dune Çöl Gezegeni Filmi Konusu Nedir? Dune Çöl Gezegeni Oyuncu Kadrosu

Dune Çöl Gezegeni filmi nedir? Dune Çöl Gezegeni filmi konusu ne? Dune Çöl Gezegeni oyuncu kadrosunda kimler var? Dune: Çöl Gezegeni, 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona giren, Denis Villeneuve’ün yönettiği, başrollerini Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya'nın yer aldığı bilim kurgu filmi arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Dune Çöl Gezegeni hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte detaylar.

Dune Çöl Gezegeni Konusu

Dune Çöl Gezegeni filminin konusu ne? Sürükleyici bir bilim kurgu filmi Dune Çöl Gezegeni, uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. Dune Çöl Gezegeni filminde yer alan "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunar. Bununla birlikte çok ciddi yan etkileri de mevcuttur. Yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynaktır. Feodal rakiplerden Harkonen ailesi bu kaynağı elde etmek için Paul ve ailesine tuzak kurar. Yapılan bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olur. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü tekrar kazanabilmesi için bir isyan başlatır. Bu isyan ile birlikte bütün evrenin gidişatını değiştirme ihtimalini yakalıyor.

Dune Çöl Gezegeni Oyuncu Kadrosu

Rebecca Ferguson-Lady Jessica Atreides

Timothée Chalamet-Paul Atreides

Zendaya-Chani

Oscar Isaac-Duke Leto Atreides

Josh Brolin-Gurney Halleck

Stellan Skarsgård-Baron Vladimir Harkonnen

Dave Bautista-Beast Rabban Harkonnen

Sharon Duncan-Brewster-Dr. Liet Kynes

Stephen McKinley Henderson-Thufir Hawat

Chang Chen-Dr. Wellington Yueh

Charlotte Rampling-Reverend Mother Gaius Helen Mohiam

Jason Momoa-Duncan Idaho

Javier Bardem-Stilgar

David Dastmalchian-Piter de Vries

Babs Olusanmokun-Jamis

Golda Rosheuvel-Shadout Mapes

Roger Yuan-Lieutenant Lanville

Benjamin Clémentine-Herald of the Change

Souad Faress-Bene Gesserit Sister

Seun Shote-Arrakeen Residency Gardener

Neil Bell-Sardaukar Bashar

Oliver Ryan-Hawat Specialist

Stephen Collins-Harkonnen Trooper

Charlie Rawes-Harkonnen Trooper

Richard Carter-Harkonnen Trooper

Benjamin Dilloway-Sardaukar Assassin

Elmi Rashid Elmi-Shamir

Tachia Newall-Tanat

Gloria Obianyo-Female Fremen

Fehinti Balogun-Male Fremen

Dora Kápolnai-Schvab-Baron Servant

Jimmy Walker-Atreides Lieutenant

Paul Bullion-Sardaukar Soldier

Milena Sidorova-Human Spider Proxy

János Timkó-Harkonnen Guard

Jean Gilpin-Bene Gesserit Ancestor (ses)

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