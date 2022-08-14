Baba Dizisi Konusu Nedir? Baba Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Baba dizisi oyuncuları kim? Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisi konusu ne? Show TV ekranlarından yayımlanan Baba dizisi, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sevilen dizisi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.

Baba Dizisi Konusu Ne?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi baba konusu ne? Arama motorunda en çok gündemde yer alan dizilerden baba dizisi konusu, aile ile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı, yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda bir servetin tek varisi olduğunu öğrenmektedir. Saruhanlı Ailesi, kasabadaki mütevazı hayatlarını geride bırakarak İstanbul'a taşınırlar. Emin ailesini bir arada tutmak için zorlu bir mücadelenin içine girer. Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Fakat hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Baba Saruhanlı, ailesini bir arada tutmak için İstanbul'un zorluklarına karşı mücadele vermesini konu edinmekte.

Baba Dizisi Oyuncu Kadrosu

Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer)

Kadir Saruhanlı (Tolga Sarıtaş)

Fazilet Saruhanlı (Ayda Aksel)

Sevil Öztürk (Beril Pozam)

Büşra Kalkan Saruhanlı (Özge Yağız)

İlhan Karaçam (Hakan Kurtaş)

Yaşar Saruhanlı (Deniz Hamzaoğlu)

Servet Saruhanlı (Taner Rumeli)

Ceyhun Kömürcü (Cem Uslu)

Elif (Dilara Aksüyek)

Firuz(Renan Bilek)

Kübra Saruhanlı (Damlasu İkizoğlu)

Yusuf Emin Saruhanlı (Yağız Saylağ)

Kadir can (Oktay Çubuk)

Şahika (Zeynep Tuğçe Bayat)

Baba Dizisi Nerede Geçiyor?

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinde Baba dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmakta. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilmekte. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşat Paşa Konağı olarak geçmektedir.