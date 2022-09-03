Amazon Prime Video ücreti ne kadar? Prime Video nasıl abone olunur? Prime Video kaç cihazda kullanılır?

Amazon Prime Video, Amazon'un Prime abonelerine hizmet olarak sunduğu video akışı ve kiralama sistemidir. Peki Prime Video nasıl abone olunur? Prime Video ücretleri ne kadar? 2022 Prime Video abonelik ücreti kaç TL? Prime Video kaç cihazda açılır? İşte Prime Video ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Online olarak erişilebilen film ve dizi platformu Prime Video, Amazon bünyesinde yer alıyor. Peki Prime Video abonelik nasıl oluşturulur? 2022 Prime Video abonelik ücreti ne kadar? Prime Video aynı anda kaç cihazda açılır? İşte Prime Video hakkında detaylar…

Prime Video güncel abonelik ücreti

Amazon, Prime Video aboneliği başlatmak isteyenler için güncel fiyat tarifesini açıkladı. İşte o açıklama:

Prime Video yayını sayesinde videoları; web tarayıcısından veya aralarında internet bağlantılı TV, Blu-ray oynatıcı veya alıcı kutularının da bulunduğu uyumlu cihazlardan ya da uyumlu diğer mobil cihazlardan izleyebilirsiniz. Prime Video ile binlerce film ve TV dizisine erişebilirsiniz. Kindle Fire cihazınız varsa seçili Prime Video yayınlarını çevrimdışıyken izlemek üzere indirebilirsiniz.

Prime Video'ya erişmek için:

Ayda 7,90 TL ödeyerek Amazon Prime üyesi olun veya

Prime Video'yu da içeren 30 günlük ücretsiz Amazon Prime deneme üyeliğinizi başlatın.

Amazon Prime Video kaç cihazda açılır?

Prime Video'ya abone olmak isteyenler veya kullanıcılar, Prime Video'nun aynı anda kaç cihazda izlenebileceğini merak ediyorlar. Amazon'un bu soruya cevabı ise şöyle:

“Aynı Amazon hesabını kullanarak aynı anda en fazla üç eseri (Prime Video eserleri dahil) anlık görüntüleyebilirsiniz. Çoğu üçüncü taraf ek video aboneliklerinde, aynı eseri aynı anda birden fazla cihazda anlık görüntüleyemezsiniz.”

Prime Video nasıl abone olunur?

Amazon Prime Video aboneliği başlatmak için Amazon'un kendi web sitesi üzerinden işlem yapılabilmektedir.

Prime Video taahhüt var mı?

Amazon Prime Video'ya abone olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Prime Video taahhütü var mı sorusu oluyor. Amazon ise bu soruya şöyle yanıt veriyor:

“Amazon Prime'a katılır katılmaz üyelik ücretinizi ödediyseniz 14 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Eğer siz veya sizin tarafınızdan hesabınızı kullandırmakla yetkilendirilen herhangi bir kişi mevcut üyelik süresince herhangi bir Prime hizmetinden yararlanamazsa, üyelik ücretini tamamen iade edeceğiz.”