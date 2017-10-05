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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 18 kilo 620 gram eroin ve 706 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
05.10.2017 09:08:48

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 18 kilo 620 gram eroin, 706 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

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Operasyonlarda, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurulan bir aracın "zula"' diye tabir edilen gizli bölmesinde 18 kilo 620 gram eroin ve suçtan elde edildiği değerlendiren bin 695 lira, Sur ilçesinde de durdurulan iki araçta toplam 706 kilogram esrar ele geçirildi.

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Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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