Diyarbakır'da şehit asker için tören

03.10.2017 18:13:19

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca için tören düzenlendi.

Şehit Kızılca için ilk tören Silvan Jandarma Taktik Alay Komutanlığında yapıldı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Çelik'in katıldığı törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu. Duaların ardından şehidin cenazesi helikopterle Diyarbakır'a götürüldü.

General Galip Deniz Kışlasında gerçekleştirilen törende, şehidin naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törende konuşan Yüzbaşı Mehmet Halef Çelikkollu, vatan için ödenen bedelleri unutmadan bağımsızlığı korumak, ülkenin her köşesinde huzuru, güvenliği, emniyeti ve asayişi sağlamak için her türlü terör örgütüyle mücadeleye daha da artan azimle devam edeceklerini söyledi.



Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine uğurlandı.

Törene, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ve askerler katıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aracından inen Jandarma Uzman Çavuş Kızılca'ya bir araçtan terör örgütü PKK mensuplarınca ateş açılmış, ağır yaralanan Kızılca, kaldırıldığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.



