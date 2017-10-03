Diyarbakır'da saldırıya uğrayan uzman çavuş şehit oldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
03.10.2017 11:57:15
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi'nde aracından inen jandarma uzman çavuşa, teröristlerce bir araçtan ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.