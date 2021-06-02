Diyarbakır'da hava destekli narko-terör operasyonu

Ataman'dan Almanya'ya tepki: Bizi ezmeye çalışıyorlar ama biz ezilmeyiz

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'ın kızları, kariyerinin en başarılı gününde babalarının yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Almanya'ya gidememenin üzüntüsünü ve hayal kırıklığını yaşadıklarını belirten Ceren Ataman, 'İstanbul'a gelir gelmez vize işlemlerine başladık. Takımın uçağına yetişemeyebilirdik ama babam bizim için perşembe (29 Mayıs) gününe de bilet almıştı. Vize alırız diye düşünüyorduk. Diğer takımların aileleri giderken böyle bir şey söz konusu olmaz diye düşünmüştük. Perşembe günü babam bize 'Vize başvurularınızı kabul etmiyorlar' diye mesaj attı. Çok üzüldük. Orada olmayı çok isterdik. İki doz aşımızı da olduk. Aşımızı yaptırdığımızı için vize verilmesi gerekiyordu. Bu durumun pandemiyle alakasız olduğunu düşünüyorum. Bilerek yapılmış gibi hissettim.' ifadelerini kullandı.