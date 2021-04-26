Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 600'üncü gün!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 602'nci gününde devam ediyor. Yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı günden güne artarak 220'yi aştı. Anne Ayşegül Biçer, 'Sanatçılar, sözde akademisyenler, insan hakları savunucuları hepsine sesleniyorum, buradaki anne ve babalar sadece kendi evlatları için değil sizin evlatlarınız için de nöbet tutuyor.' dedi.