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Diyarbakır anneleri eylemlerinin 1000'inci günü için destek istedi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişleri 1000'inci gününe yaklaşıyor.

2022-05-14 15:09:59

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişleri 1000'inci gününe yaklaşıyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 984'üncü gününde sürdü.

Eylemlerini sürdüren anne ve babalar, eylemlerinin 1000'inci gününe yaklaşması dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Anne Esmer Koç, açıklamada, 9 yıl önce HDP'nin kızını dağa kaçırarak, terör örgütü PKK'ya teslim ettiğini söyledi.

Yıllardır evlat acısı çektiğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"HDP ve PKK'dan evladımı istiyorum. Artık yeter. PKK'ya 'dur' deme zamanı gelmiştir. Bütün Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. HDP ve PKK'nın karşısında durmak lazım. Canımızı ve evimizi yaktınız, yeter. Asker, polis ve dağa kaçırılan çocuklar hepimizin evlatlarıdır. HDP, çocuğumuz, askerimiz ve polisimizin kanından siyaset yapıyor. Bunu kabul etmiyoruz. HDP'nin artık kapatılmasını istiyoruz. HDP ne zaman biterse PKK da o zaman bitecek."

Baba Süleyman Aydın ise 984 gündür yağmur, çamur ve salgın demeden anne ve babalar olarak çocuklarına kavuşmak için eylemlerine devam ettiklerini aktardı.

Anne ve babalar olarak asla yılmayacaklarını vurgulayan Aydın, evlatlarını istediklerini belirtti.

Aydın, "Çocuklarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Çocuklarımız HDP binasına girdi ve bir daha çıkmadı. HDP'den sadece evlatlarımızı istiyoruz. Burada 9 yaşındaki çocukları bile terör örgütü PKK'ya satan bir HDP zihniyeti vardır. Sonuna kadar evlat mücadelesine devam edeceğiz. 984 günde bütün dünya feryadımızı duydu bir tek HDP ve dostları duymadı." diye konuştu.

Eylemlerinin 1000'inci günü için davette bulunan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm anne ve babalara sesleniyorum. Burada kendi evlatlarımız için mücadele vermiyoruz. İnanın sizin çocuklarınız için de mücadele veriyoruz. Sayemizde PKK'ya katılım sıfıra indi. Diyarbakır'da artık kimse çocuk kandıramıyor ve dağa gönderemiyorlar. Tüm Türkiye bize artık destek versin. Eylemin 1000'inci gününde herkesi buraya davet ediyoruz. Asla buradan kalkmayacağız. Devletimiz büyüktür ve çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. 35 evladımızı kurtardılar, darısı hepimizin çocuklarının başına olacak. İnşallah bizim çocuklarımız da güvenlik güçlerine teslim olur ve bu hasretlik biter. Tek bir evladımız dağda olduğu sürece asla buradan kalkmayacağız. Bu direnişimiz, HDP'nin yıkılışı olacaktır."

Açıklamanın ardından anne ve babalar, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

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