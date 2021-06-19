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Diyarbakır AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 20.55'te Diyarbakır’ın Hani ilçesinde meydana geldi. Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği molotof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

2021-06-19 00:05:41
Deniz Poyraz’ın babası: 'Deniz, Kürdistan için öldü'

Deniz Poyraz’ın babası: 'Deniz, Kürdistan için öldü'

HDP İl binasına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın babası Abdülillah Poyraz, “Zulme karşı binlerce Deniz var” diye konuştu. PKK yanlısı youtube kanalı Mezopotamya Ajansı’na Kürtçe konuşan baba Poyraz, “Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedel de versek halen onlara borçluyuz. Kızım kimyasalla öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik panzer arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Mehmet Tunç şehit oldu. Deniz ondan farklı değil. Biz ne kadar yapsak da azdır. Biz bu halka hala borçluyuz. Ne kadar bedel ödesek de halka borcumuz bitmez. Şehit hepimizin şehididir. Herkesten tek istediğim; birlik olalım. Kürt halkının, HDP’nin başı sağ olsun. Tayyip ve ekibi elinden gelse tüm Kürdistan’a, Suriye’den Irak’a saldıracak. Kürt halkının mücadelesiyle bunu başaramayacaklar.”
Erdoğan'dan ''Atmaca'' paylaşımı: Tam isabet!

Erdoğan'dan ''Atmaca'' paylaşımı: Tam isabet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.
Akit TV'deki bazı eşyalara haciz getirildi

Akit TV'deki bazı eşyalara haciz getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akit TV arasındaki “hakaret” davasının sonuçlanmasının ardından Akit TV’deki bazı eşyalara haciz getirildi.
Hava Kent’ten duygulandıran Babalar Günü filmi

Hava Kent’ten duygulandıran Babalar Günü filmi

Hava Kent, Babalar Günü'nü için hazırladığı reklam filminde Turgay Tanülkü’nün hayat hikayesine yer verdi. Hava Kent’in Babalar Günü filmi; 4 yaşında babasını kaybeden, 17 yaşında cezaevine giren, biyolojik olarak baba olamasa da eşi ile birlikte 26 çocuğa bakan, toplam 101 çocuğun hayatına dokunan Turgay Tanülkü’nün hikâyesini anlatıyor.
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