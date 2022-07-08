Diyanet’ten o imamla ilgili soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Konya'daki bir camide konuşan imamın sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle soruşturma açıldığı duyuruldu

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan video ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı şu açıklamada bulundu:

"Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir."