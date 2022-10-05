Diyabetin ilk belirtisi tırnaklarda ortaya çıkıyor! İşte kan şekeri hastalığının ilk işareti...

Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılan diyabet, çoğu zaman erken dönemlerde önemli belirtiler veriyor. Bu belirtiler, önemsenmediğinde kan şekerindeki dalgalanmalar diyabetin önünü açıyor ve kronikleşmesine sebep oluyor. Vücudun en önemli enerji kaynağı olan glukoz, tüm hücreler tarafından kullanılıyor. Diyabetin kötü yönetilmesi, kalp krizi, felç, geri dönüşü olmayan sinir hasarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, tırnakların altındaki kaşıntılı mantar enfeksiyonunun diyabetin ilk işaretlerinden biri olduğunu söylüyor. (Sabah)