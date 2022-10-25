Diyabet tedavisinin en önemli isimlerinden Prof. Dr. Robert A. Gabbay: Yeni ilaç yolda

Diyabet tanı ve tedavisindeki en son yeniliklerin de konuşulduğu EndoBridge 2022 Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gabbay, ayrıca özellikle insülin kullanmak zorunda olan tip 2 diyabet hastalarında, kol ya da karna takılarak kan şekerinin gerçek zamanlı ve "sürekli" olarak ölçümünü sağlayan yeni cihazların da kullanımının yaygınlaşacağını kaydetti. Prof. Dr Gabbay, "Diyabet alanında aslında birçok değişik farklılıklar olacak. Bunlardan bir tanesi teknoloji ile gelen değişiklikler. Mesela kandaki şeker seviyesini sürekli (kesintisiz) olarak ölçebileceğimiz bir takım yeni cihazlar var. Bu hem doktorlara, hem de diyabet hastalarına sürekli olarak değişikliklerden nasıl etkilendiklerine dair bilgi vermiş olacak. Çünkü yaptıkları farklı şeylerde kan şekeri sürekli ölçülebildiği için, kandaki şeker seviyesinin ne tür etkileri olduğunu bu şekilde anında görebileceğiz. Bu cihazla ilgili Amerikan Diyabet Derneği olarak çeşitli kılavuzlar ve bakım standartları çerçevesinde çalışıyoruz ve şunu görüyoruz ki aslında insülin alan kişiler, bu cihazdan çok faydalanacak. Bu anlamda güzel sonuçlar elde edildiğini de söyleyebilirim. İnsülin ihtiyacı olmayan diğer diyabet hastaları da bu cihazdan faydalanabilecek. Ama özellikle insülin alan hastalarda bu cihazın çok büyük faydalarını görebileceğiz. Çok küçük bir cihaz olacak, kişiler bunu omuzları ya da mideleri üzerinde kullanabilecekler ve sürekli olarak kan şekerinin ölçülmesi mümkün olacak" dedi.