Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında 'Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz' paylaşımı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarıyla ilgili olarak resmi Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Bakanlığın açıklamasında "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" dendi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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