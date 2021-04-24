Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında 'Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz' paylaşımı yapıldı