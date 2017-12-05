Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arnavutluk'ta

05.12.2017 13:39:36

" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağına ilişkin haberlere dair "Umarım böyle bir karar verildiyse bile geri adım atılır." dedi.

Arnavutluk'a resmi ziyarette bulunan Çavuşoğlu, 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağına ilişkin haberlere dair bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bu adımın atılmamasını arzu ederiz. Çünkü böyle bir adım bölgedeki çatışmaları tekrar tetikler. Şu anda zaten sadece bölgede değil tüm dünyada ciddi bir huzursuzluk yarattı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, söz konusu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret ederek "Çözüm yerine kaosu geri getirir. Hiç kimseye faydası olmaz. İsrail'e de faydası olmaz. ABD'nin kendisine de faydası olmaz. Bu popülizmden kurtulmak lazım." ifadelerini kullandı.

Çözümün adresinin belli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İki devletli, iki bağımsız devletin barış içinde yan yana barış içinde yaşayabileceği bir toplum. 1967 öncesi sınırlarıyla, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin ve İsrail devleti. Bunun için çaba sarf ederken, kimseye faydası olmayacak kararın anlamı yoktur." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, birçok İsrailli ve Yahudi'nin de bu karara karşı olduğuna inandığını belirterek "Umarım böyle bir karar verildiyse bile geri adım atılır. Bugün, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da bu konuyu görüşeceğiz. Böyle bir adım atılmaz, atılırsa çok ciddi yanlış bir adım olur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Ama bölgemizde kaosa yol açacak bir adımın karşısında oluruz." dedi.

- Eski SDG Sözcüsü Silo'nun açıklamaları

Çavuşoğlu, Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo'nun açıklamalara ilişkin "Esasen YPG'nin eski sözcüsü malumun ilanını yaptı. Bizim yıllardır söylediğimiz şeylerdi." dedi.

ABD'nin YPG'ye desteğine Türkiye'nin başından bu yana karşı olduğunu ve bunun yanlış olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Sözcünün de söylediği gibi SDG, 'Demokratik Güçler' bunlar tamamen makyajdır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son telefon görümesinde Trump'ın YPG'ye destek vermeyeceğini dile getirdiğini ve bu konuda kesin talimat verdiğini söylediğini anımsatarak, "Şimdi ABD Başkanı'nın sözünü Pentegon dinledi mi dinlemedi mi veya samimiyet var mı yok mu bunları göreceğiz." ifadelerini kullandı.