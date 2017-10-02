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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Kudüs eşrafıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız:- 'Gördüğüm kadarıyla maalesef son dönemde artan yasadışı yerleşimler ve Mescid-i Aksa'ya dönük daha önce benzeri görülmemiş sıklıktaki ihlaller, tacizler büyük endişe yaratmış ama hiçbir zaman da kardeşlerimizi yıldırmamış. Biz de bu konuda onların yanındayız'- 'Hamas ve Fetih liderliğinin göstermiş olduğu bu olumlu davranış inşallah Filistin davası

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Kudüs eşrafıyla bir araya geldi
03.10.2017 01:04:38
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün dini ve sivil temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun Doğu Kudüs'teki resmi konutunda verdiği davete, İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, İslam Vakfı Konseyi Eski Başkanı Şeyh Abdülazim Salhab, Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, PASSİA düşünce kuruluşundan siyaset bilimci ve yazar Mehdi Mehdi Abdulhadi ile şehir eşrafından önde gelen bazı Filistinliler katıldı.

Türkiye'nin Filistin'de faaliyet gösteren kurumlarının temsilcilerinin de yer aldığı davette, Yıldız ve beraberindeki Dışişleri Bakanlığı heyeti katılımcılarla sohbet ederek, işgal altındaki şehirde yaşananlar ve Filistinlilerin durumu hakkında istişarede bulundu.

Konukları karşılayan Büyükelçi Türkoğlu, Filistin halkının son Mescid-i Aksa krizinde verdiği barışcıl mücadele için Filistin'in dini ve sivil önderlerine takdirlerini iletmek amacıyla bu buluşmayı organize ettiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat ve Kudüs eşrafıyla yaptığı görüşmelere değinerek, "Filistinli kardeşlerimiz bana özellikle Kudüs'teki son durumu ve Mescid-i Aksa'da karşılaşılan tecavüzlerle çözüm sürecinde yaşanan tıkanıkları anlattılar. Türkiye'den ve genel olarak İslam dünyasından beklentilerini ilettiler. Bunlar aslında bizim de bildiğimiz, tahmin ettiğimiz ve savunduğumuz husulardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını onlara ilettiğini belirten Yıldız, Kudüs eşrafına Filistin meselesi konusunda uluslararası alanda gösterdikleri çabaları anlattığını aktardı. Yıldız, "Gördüğüm kadarıyla maalesef son dönemde artan yasadışı (Yahudi) yerleşim birimleri ve Mescid-i Aksa'ya dönük daha önce benzeri görülmemiş sıklıktaki ihlaller, tacizler büyük endişe yaratmış ama hiçbir zaman da kardeşlerimizi yıldırmamış. Biz de bu konuda onların yanındayız. Yarın da inşallah Gazze ve Batı Şeria'yı göreceğiz." diye konuştu.

- "Filistin uzlaşısının somut sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz"

Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğün sona ermesi noktasında Hamas ve Fetih hareketleri arasında varılan uzlaşmaya da değinen Yıldız, "Kendilerinde büyük bir sevinç ve ümit gördüm. Bunu tabii biz de paylaşıyoruz. Bu, uluslararası toplumun uzun zamandır Filistinlilerden beklediği bir hareketti. Hamas ve Fetih liderliğinin göstermiş olduğu bu olumlu davranış inşallah Filistin davasına büyük bir fayda olarak dönecektir. Bu dönemde ululararası toplumun da bunun kıymetini bilmesini, bu uzlaşının arkasında durmasını ve bu uzlaşının da somut sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin devralacağı Birleşmiş Milletler Filistin Mülteciler Ajansı (UNRWA) Başkanlığı öncesi dün Filistin'e gelen Yıldız, Filistinli mevkidaşı Teysir Ceradat ile görüşmüştü.

Yıldız, Kudüs, Ramallah ve Gazze'yi kapsayan üç günlük ziyareti boyunca UNRWA yetkilileri ile bir araya gelerek bazı Filistin mülteci kamplarını ziyaret edecek.

Türkiye'nin Filistin'de yürüttüğü faaliyetleri inceleyecek olan Yıldız, TİKA tarafından Gazze'de yaptırılan toplu konutları ve Türk-Filistin Dostluk Hastanesini de ziyaret edecek. Yıldız ve beraberindeki heyet bugün Gazze'ye geçecek.


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