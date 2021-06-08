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Dipsiz adrenalin

Yüzlerce metre derinlikte bir uçurumu boylarken izleyeni bile geren, dipsiz adrenalin tecrübesi...

2021-06-08 20:54:50
Macron, bir kişi tarafından tokatlandı

Macron, bir kişi tarafından tokatlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı.
Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli gencin 'vefa borcu'

Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli gencin 'vefa borcu'

Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mohammed Abusharekh, Abusharekh, şöyle konuştu: 'Fakülte İsrail sınırlarında olduğu için oraya giriş çıkışlar sıkıntılıydı. Kudüs işgal altında olduğu için üniversiteye giderken, İsrail askerinin kontrolünden geçiyorsunuz. Bize düşmanca tavırlar sergiliyorlardı. Üzerimizi arıyorlardı. Bazen geçmeme izin vermiyorlardı. Yaşadığım sorunlardan dolayı eğitimimi bırakmak zorunda kaldım, Türkiye Cumhuriyeti'nden eğitim bursu alınca da hayatım değişti. Türkiye benim için dış dünyaya açılan bir kapı oldu. Sağladığı eğitim bursu sayesinde tıp eğitimimi Türkiye'de tamamladım. Türkiye benim yaşamımda bir şanstı ve ben bu şansı iyi değerlendirdim. Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Eğitimimi burs alarak tamamladığım için Türk insanlarını tedavi etmeyi de bir vefa borcu olarak görüyorum.'
Tekneden çekilen görüntülerde Marmara'daki müsilaj yoğunluğu

Tekneden çekilen görüntülerde Marmara'daki müsilaj yoğunluğu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı. Altay, 'Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti' dediMüsilajın bu boyuta nasıl geldiğini aklının almadığını dile getiren Altay, 'Uçsuz bucaksız bir denizden bahsediyoruz. İnsanların deniz kenarında az olduğu bir kapanma sürecini yaşamıştık. Buna rağmen böyle olduysa uzun dönemde ne olacağını düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki organik bir kalıntı olsun, doğa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal kalıntıysa uzun dönemde çok büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzüncü ve büyük hayal kırıklığı.' ifadelerini kullandı.
Yedi Başak’tan İdlib'e 500 briket ev

Yedi Başak’tan İdlib'e 500 briket ev

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye’de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib’te başlattığı ‘Briket Ev’ projesini sürdürüyor. Proje kapsamında bölgede yapılması planlanan 500 briket evin daha temeli atıldı.
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